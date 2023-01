Jonas Brothers confirma su regreso a la música con un nuevo álbum

Durante la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama, los Jonas Brothers confirmaron su regreso a la música con su sexto álbum de estudio.

"Estamos emocionados de anunciarles hoy que nuestro nuevo álbum, "The Album" saldrá este 5 de mayo", anunció Nick, el menor de los hermanos, durante el evento, agregando estar "entusiasmados" por ver a sus seguidores durante su próxima gira a finales de este año.

Jonas Brothers announce the release day of their new album and tease their upcoming tour at their Hollywood Walk of Fame ceremony. https://t.co/4oIEP86jXM pic.twitter.com/5L2YEaKsOu