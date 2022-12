Kanye West llama a los judíos a "perdonar a Hitler"

Las provocaciones de Kanye West no paran. Tras causar polémicas durante varias semanas, Ye ha vuelto a atacar a la comunidad judía llamándolos a perdonar a Hitler, dictador alemán por el que ha reconocido sentir admiración.

"Los judíos no pueden decirme a quién puedo amar y a quien no (...) No puedes imponer tu dolor a los demás", dijo el intérprete de "Donda" en una entrevista titulada "Saving Ye", publicada en el portal web de extrema derecha Censored.TV, según reportes de Rolling Stone.

"Pueblo judío, perdonen a Hitler", pidió el exesposo de Kim Kardashian, reafirmando su negacionismo del holocausto en un debate moderado por Nick Fuentes, compañero de West en su nueva campaña presidencial y comentarista de extrema derecha.

Sin embargo, Gavin McInnes, fundador del grupo ultraderechista Proud Boys y organizador del espacio, declaró al comienzo del vídeo que, contrario a los comentarios hechos por el músico, la intención de la entrevista era "evitar que Ye West de convierta en un antisemita o nazi".

Debido a sus dichos antisemitas y cuestionable comportamiento, el rapero y aspirante a la Casa Blanca, ha perdido fanáticos y millonarios contratos con marcas solo en un par de meses, además de ser condenado por diversas personalidades del espectáculo y la política.