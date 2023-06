Lewis Capaldi sufrió crisis de Tourette en Glastonbury y el público lo ayudó a cantar

Un emotivo momento protagonizó el cantante Lewis Capaldi en su presentación en el Festival Glastonbury durante este fin de semana.

Mientras el escocés se presentaba en el Pyramid Stage del evento sufrió una crisis del Síndrome de Tourette, enfermedad que le fue diagnosticada en septiembre del año pasado. Al ver que tenía dificultades para cantar, el público decidió acompañarlo y ayudarlo a cantar las letras de su hit "Someone you loved".

We love you Lewis Capaldi ❤️

Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP