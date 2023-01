Liam Gallagher revela que Noel lo llamó para "pedir perdón"

Luego de que Noel Gallagher abriera la puerta a una posible reunión de Oasis afirmando que "nunca hay que decir nunca", Liam Gallagher, su hermano menor y voz de la icónica banda de britpop, reveló haber recibido recientemente una llamada del intérprete de "Ballad Of The Mighty I".

A través de su cuenta de Twitter, el músico de 50 años escribió, con su característico tono burlesco: "Acabo de hablar por teléfono con nuestro muchacho (Noel) rogando perdón. Bendíganlo, quiere que nos reunamos".

Just had RKID on the phone begging for forgiveness bless him wants to meet up what Dya reckon meet up or fuck him off