Líder de Queens of the Stone Age revela que fue diagnosticado con cáncer en 2022

Josh Homme, el líder del grupo Queens of the Stone Age, reveló que en 2022 fue diagnosticado con un cáncer.

En entrevista con Revolver, y a propósito del lanzamiento de su nuevo álbum "In Times New Roman...", el artista estadounidense contó que que el año pasado se le entregó el diagnóstico y que se sometió a una cirugía con resultados positivos, aunque aún está sanando.

"Nunca diría que no puede emperorar. Nunca lo diría, ni tampoco lo anunciaría. Pero sí puedo decir que sí puede mejorar", indicó Homme, sin entregar más detalles sobre la enfermedad.

En los últimos años el músico vivió años duros. A la pandemia se sumó su bullado divorcio de Brody Dale con acusaciones de violencia y un largo proceso de tuición por sus hijos, además de la sorpresiva muerte de Mark Lanegan, uno de sus más estrechos colaboradores.

"El cáncer es solo la guinda de la torta de un interesante periodo de tiempo. Estoy extremadamente agradecido de haber atravesado por todo esto. Luego veré esto como algo que estuvo muy difícil, pero que me hará mejor al final. Estoy tranquilo con eso", sostuvo Josh Homme.

Este 16 de junio Homme y Queens of the Stone Age lanzarán "In Times New Roman...", su octavo disco de estudio y el primero en seis años.