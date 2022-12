"Me pudo haber matado": Fanática de Guns N' Roses recibió en la cara micrófono de Axl Rose

Una mujer de Adelaida, Australia terminó con heridas en ambos ojos y la nariz rota luego de un concierto de Guns N' Roses en que Axl Rose tiró el micrófono al público y la golpeó en pleno rostro.

Rebecca Howe explicó a Adelaide Now que "ni siquiera estaba en primera fila. En la última canción, 'Take Me Down To Paradise City', hizo una reverencia y lanzó el micrófono al público... Después paf, justo en mi tabique".

Mientras otros fans de la banda se peleaban el dispositivo usado por el cantante, la mujer estaba en un estado de shock. Howe fue ayudada por un policía de franco para salir del lugar y buscar atención médica.

#Exclusive: 10 News First has obtained footage of the moment @gunsnroses frontman Axl Rose catapulted his microphone into the crowd, injuring concert-goer Rebecca Howe. pic.twitter.com/kyag0VKLMB — 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 1, 2022

"¿Qué habría pasado si me hubiese caído un par de centímetros a la derecha o a la izquierda? Pude perder un ojo ¿Y si me hubiera golpeado en la boca y me rompe los dientes? Si hubiese estado dada vuelta, y me pega en la sien, me pudo haber matado", reclamó.

Axl Rose respondió al episodio mediante Twitter, asegurando que lleva haciendo esta práctica al final de sus conciertos por 30 años y nunca ha pretendido lastimar a nadie, por lo que si ocurrió algo fue accidental.

"Siempre sentimos que era algo conocido por los fans y que sabían que tenían la oportunidad de agarrar el micrófono", señaló.

El vocalista anunció que "interesados en la seguridad del público, desde ahora vamos a dejar de lanzar el micrófono o cualquier cosa a los fans durante nuestros shows".