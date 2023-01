Exguitarrista de Overkill y Anvil falleció a los 57 años

Sebastian Marino, guitarrista que estuvo en bandas d emetal como Overkill y Anvil, murió a los 57 años de edad durante la madrugada del 1 de enero en Florida.

Según se informo, Marino fue trasladado de urgencia a un hospital mientras trabajaba en un evento de Año Nuevo en Florida. En los últimos años, el músico fundó y operó Audio Images Sound & Lighting, una empresa que brindaba servicios de producción para conciertos y eventos de entretenimiento.

Marino fue miembro de la banda de metal canadiense Anvil desde 1989 hasta 1995, apareciendo en su álbum de 1991 "Worth the Weight".

Posteriormente entre 1995 y 1999 fue parte de los estadounidenses Overkill, grabando los álbumes "The Killing Kind" (1996), "From the Underground and Below" (1997) y "Necroshine" (1999).

Condolences to my friend Sebastian Marino's family and friends. Seby was a dear friend and I will miss him profoundly!! Worth the Weight was an extremely special Anvil album and it will keep Seby alive through our history forever! RIP SEBASTIAN MARINO