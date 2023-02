Morrissey acusa a su disquera de "sabotear" su nuevo álbum

Luego de posponer el lanzamiento de su álbum "Bonfire of Teenagers", Morrissey está "empezando a creer" que su firma discográfica podría estar saboteando su nuevo material.

Mediante un comunicado, publicado en su sitio web, afirmaron que el intérprete de "Suedehead" es "demasiado diverso para Universal Music Group" y que, pese a que no será lanzado bajo el sello, Capitol Records se "aferra" al LP.

"Aunque Morrissey firmó oficialmente con Capitol Records Los Ángeles, no se ha mencionado a Morrissey en el sitio web de Capitol ni en su lista de artistas. Morrissey ha dicho que aunque no cree que Capitol Records en Los Ángeles haya firmado 'Bonfire of Teenagers' para sabotearla, rápidamente está aceptando esa creencia", finaliza la declaración.

El álbum, donde Miley Cyrus pidió eliminar su colaboración citando "diferencias políticas" con el líder de The Smiths, estaba fijado para estrenar el 23 de febrero, sin contar hasta ahora con una fecha para su lanzamiento.