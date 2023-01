Morrissey negó que Miley Cyrus eliminara colaboración en su disco por diferencias políticas

Dos semanas atrás fue revelado que la cantante Miley Cyrus pidió que quitaran su colaboración en un tema del artista Morrissey, y él mismo disipó las conjeturas que lo involucran a él como la causa principal.

En una extensa entrada de Blog "When You Are The Quarry", el ex The Smiths, apuntó a "los buitres de la cancelación" como los responsables, acusó de "envidiosas" a las personas que intentan hundirlo, se definió como apolítico y negó tener creencias de extrema derecha.

"Miley lo sabía todo sobre mí cuando llegó para cantar 'I Am Veronica' hace casi dos años; entró en el estudio cantando ya la canción. Ella se ofreció voluntaria. Yo no le pedí que participara. Su profesionalidad fue asombrosa, su voz un placer para la vista", escribió Morrissey.

Además de agradecer su colaboración en su próximo disco "Bonfire Of Teenagers" finalmente no condiderada, explicó que la cantante pidió su retirada por "motivos ajenos a mí, al haber tenido un importante enfrentamiento con una figura clave del 'círculo'. No puedo dar detalles sobre la pelea privada porque, al fin y al cabo, es privada", escribió.

Anteriormente, si bien el músico no fue explícito con el motivo de la salida de la vocalista, explicó que esto ocurrió al haberse "separado voluntariamente" de la compañía de management Maverick/Quest y del sello Capitol Records.