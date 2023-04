Pablo Chill-E sobre "El Duende Verde": "Quise darle sentido a mi música"

La semana pasada Pablo Chill-E reunió a cientos de personas en Plaza Italia para celebrar el lanzamiento de "El Duende Verde", el primer disco que lanza en tres años tras sostener desacuerdos con su disquera.

El oriundo de Puente Alto escogió ese lugar ya que se posibilitaba la proyección de este personaje inspirado en el villano de Marvel, el cual representa la parte más oscura de él mismo. "El Duende Verde es cuando sale todo lo malo de ti, es tu lado negativo", dice el cantante a Cooperativa.

"Yo digo que todos tenemos un Duende Verde cuando la pasamos y tenemos malos momentos, frustraciones y el ambiente es negativo", asegura Chill-E, quien recuerda que la inspiración para el disco nació "en los momentos que estuve mal o no fui la persona que yo de verdad soy, que hice cosas negativas, me sentía frustrado, no me sentía acorde a mi mismo".

Este proceso introspectivo lo motivó a hacer cambios en su propuesta artística: "El trap es un género que se caracteriza de cosas de la calle y cosas negativas, y esta vez yo traté de no hacerlo así como 'poto, culo, teta, plata', si no que con un poco más de sentido", sostiene el fundador de los Shishigang.

"Sentía que era lo que necesitaba hacer, porque yo ya no soy el cabro chico que empezó a hacer música y quiere hablar de hueás sin sentido. Ahora quería darle un sentido a mi música, porque igual hay mucho cabro chico mandándose cagás. A pesar de que uno no es el papá y no es mi responsabilidad, esta vez me puse a pensar en arreglar mis letras, de hacer letras mejores. Porque igual los niños escuchan mi música y puede que se cuenteen y salgan a hacer hueás", reflexiona el trapper.

Chill-E agrega que "ojalá que los que escuchan mi música vuelvan a retomar los códigos, por eso quise meterle más sentimientos a las letras ahora, tener algo que compartir. Obviamente siguiendo la senda del trap, pero tratando de no hacer tantas apologías a las hueás malas, si no que piensen. Que los cabros chicos piensen un poco más, que no está bien andar haciendo las cosas que hacen varios".

Pablo Chill-E y Ana Tijoux

En paralelo a la creación de este álbum, Pablo Chill-E invitó a Ana Tijoux a grabar una canción original que escribió pensando en ella. El tema nació cuando Pablo escuchaba "Joven de la pobla" de Tiro de Gracia, lo que lo llevó a inspirarse "en la esencia del coro, en lo de tirar para arriba siendo un joven de la población".

"Hace tiempo quería hacer algo con la Ana, pero nunca había hecho un tema en el que podía meter a la Ana. Hice ese tema de un día para otro, se lo mostré y le gustó. Vino a Chile y lo grabamos y se dio y salió bacán. Está pulento. Es trap, pero es trap conciencia. Me recuerda mucho a 'FACTS'", señaló sobre este tema, cuyo lanzamiento está proyectado para este año.