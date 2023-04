¿One Direction se reunirá en el programa de James Corden?

A fines de abril, James Corden se despedirá de su programa "The Late Late Show", que podría tener la aparición de One Direction.

Los rumores de la reunión de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson aparecieron luego de una publicación del periódico Mirror, que indica que aparecerán en el capítulo final el próximo 27 de abril.

La publicación incluye a One Direction junto a otras figuras que estarían en la despedida de Corden, como Tom Cruise, Ben Affleck, Mila Kunis y las Kardashian.

Sin embargo, el propio Corden salió a aclarar y dijo que era una "falsa alarma" la información. "Nadie ama a los chicos más que nosotros, pero esta historia simplemente no es cierta", escribió.

"Lo que es cierto es que tenemos planeado un final absolutamente brillante de 2 horas para celebrar los 8 años de #LateLateShow", expresó.

Nobody loves the boys more than us … but this story just isn’t true.



What is true is we’ve got an absolutely brilliant 2 hour finale planned to celebrate 8 years of #LateLateShow at 10pm on April 27th. pic.twitter.com/Vyj75eB5qz