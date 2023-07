Ozzy Osbourne, Juanes, Chayanne y más artistas despiden al cantante Tony Bennett

Tras la muerte a los 96 años del legendario cantante ítalo-estadounidense Tony Bennett, artistas anglo tanto como latinos dedicaron sentidas palabras en su memoria.

Durante los últimos años de las siete décadas de carrera, el querido músico de jazz neoyorkino llegó a colaborar con un puñado de artistas de talla mundial como Amy Winehouse, Lady Gaga, así como también del mundo hispanohablante, quienes dedicaron algunas palabras en honor a Bennett.

Si bien Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, no fue uno los músicos que tocó con él, sí se pronunció mediante su cuenta de Twitter al publicar una foto de ambos: "Muy triste enterarme del fallecimiento de Tony Bennett. Descanse en paz", escribió.

Very sad to hear about Tony Bennett’s passing. Rest in Peace pic.twitter.com/Q0OTK5OJfC