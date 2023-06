Paul McCartney celebra 81 años: 10 canciones para festejar su leyenda

Este domingo 18 de junio el legendario Paul McCartney se encuentra celebrando sus 81 años de vida convertido en una de las figuras más grandes de la historia de la música.

Nació en 1942 en la localidad de Walton en Liverpool en el seno de una familia promedio de Inglaterra, pero con un padre que contaba con habilidades instrumentales que lo hicieron interesarse en la música.

Happy birthday, Sir Paul McCartney pic.twitter.com/RVXqaIB11M — Beatles Archive (@BeatlesArchive2) June 18, 2023

Ya en su adolescencia, junto a George Harrison y John Lennon, sembraron las semillas de lo que terminaría siendo The Beatles: una banda que en menos de una década cambió la industria musical para siempre.

A comienzos de los 70, y ya con los "Fab Four" disueltos para siempre, Paul McCartney comenzó una exitosa carrera solista que mantiene hasta el día de hoy y que le ha permitido mostrar su trabajo en escenarios de todo el mundo por más de cinco décadas.

Cuando se habla de Paul McCartney y sus canciones resulta casi imposible generar un ránking por la gran cantidad de composiciones que posee. Sin embargo, queremos festejar a "Sir Paul" con los que, creemos, son sus 10 mejores temas.

Eleanor Rigby - The Beatles

We can work it out - The Beatles

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - The Beatles

Hey Jude - The Beatles

Blackbird - The Beatles

Oh, Darling! - The Beatles

Maybe I'm Amazed - Paul McCartney

Band on the run - Wings

Silly love songs - Wings

Hope Of Deliverance - Paul McCartney