Rage Against the Machine, George Michael y Sheryl Crow ingresarán al Rock and Roll Hall of Fame 2023

Este miércoles 3 se dieron a conocer los nombres de artistas y bandas que ingresarán este año 2023 al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La lista de nombres para esta temporada la componen Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine y The Spinners.

DJ Kool Herc y Link Wray serán los ganadores del Premio a la Influencia Musical, mientras que Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin han sido seleccionados para recibir el Premio a la Excelencia Musical.

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll son seleccionados porque han "creado música cuya originalidad, impacto e influencia ha cambiado el curso del rock & roll", según la organización.

Los artistas se vuelven elegibles para ingresar al Salón 25 años después del lanzamiento de su primer disco.

La Ceremonia Anual de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre de 2023 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.