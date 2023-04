Daddy Yankee anunció nuevos shows pese a terminar su gira de retiro

Pese a haber concluido en enero pasado su gira "La Última Vuelta World Tour", con la que pretendía despedirse de los escenarios, el cantante Daddy Yankee anunció un puñado de nuevas presentaciones para fines de año.

Bajo el concepto de "La Meta" alcanzada, el reggaetonero confirmó cinco conciertos en el Coliseo de Puerto Rico para los días 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre.

"Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo", indicóa través de un video promocional.

La voz de "La Gasolina" agregó que "luego de tres décadas me siento complacido por todo lo que ustedes (los fans) me apoyaron... Y hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo he llegado a la meta".

Por ahora estas son las únicas presentaciones que Daddy Yankee tiene agendadas para todo 2023, el año en que finalmente planea concretar su despedida de la música.