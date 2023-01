¿Rickrolleado?: Rick Astley demanda a rapero por supuesto plagio de "Never Gonna Give You Up"

El cantante Rick Astley inició una demanda contra el rapero estadounidense Yung Gravy y su canción "Betty (Get Money)" por un supuesto parecido con su hit ochentero "Never Gonna Give You Up".

En el documento, presentado en una corte de Los Angeles, Astley asegura que Gravy violó su derecho de publicidad, una figura legal que busca resguardar las imágenes de los artistas. De acuerdo al inglés, el rapero prácticamente copió la clásica melodía de "Never Gonna Give You Up" para su propio tema.

"En un esfuerzo por capitalizar la inmesa popularidad y la buena voluntad del señor Astley, el equipo de Yung Gravy conspiró para incluir deliberadamente una indistinguinble imitación de la voz del señor Astley", explica la demanda.

Por su parte el rapero Yung Gravy se defiende asegurando que contaban con los permisos respectivos para utilizar elementos de la letra y la melodía de "Never Gonna Give You Up" bajo un proceso denominado como interpolación.

Sin embargo el equipo legal de Rick Astley indica que el resultado de "Betty (Get Money)" es demasiado similar a la canción original y que los derechos necesarios para ese tipo de uso son los de un "sample".

¿Qué tanto se parecen las canciones? Escúchalas aquí: