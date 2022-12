Brian Johnson se niega a hablar del futuro de AC/DC: "No puedo responder a eso"

El cantante de AC/DC, Brian Johnson, se refirió al futuro de la banda, aunque no quiso decir si volverán a tocar o si el fin está cerca.

En el programa "Trunk Nation With Eddie Trunk" de SiriusXM fue consultado si junto a sus compañeros volverán a subirse a un escenario.

"No voy a responder eso. ¿Por qué debería hacerlo? En primer lugar, hay cinco miembros en esta banda, y preguntarle a un miembro no es justo", expresó.

Y luego enfatizó: "No puedo responder a eso. Todos me han dicho que no lo haga. Es la línea oficial".

Johnson explicó que el hermetismo es debido a que "si digo una cosa, se desproporcionará. Simplemente no puedes permitirte hablar ahora. Hay demasiada cháchara en Internet. Y no estoy en ningún tipo de Face-algo o redes sociales en absoluto, nunca he estado. Es solo chisme".