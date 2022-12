The Strokes anunció su primera recopilación con sus primeros singles y rarezas

La banda estadounidense The Strokes anunció el lanzamiento de una caja especial de vinilo con singles de sus primeros tres álbumes, lados B y rarezas.

"The Singles - Volume 01" estará disponible el próximo 24 de febrero de 2023 e incluira singles de 7 pulgadas de su debut de "Is This It", el segundo álbum "Room On Fire" y "First Impressions of Earth", su tercer trabajo, así como rarezas B de los lanzamientos de los sencillos originales.

Los diez sencillos se imprimirán en vinilo negro, con la obra de arte de cada lanzamiento original replicada en el paquete.

Junto con ello, los videoclips de los singles, como "Hard To Explain", "Last Nite", "Reptilia", "Juicebox" y "Heart In A Cage", también se lanzarán en alta definición.