Salón de la Fama del Rock and Roll: Esta es la lista de nominados para 2023

La organización del Salón de la Fama del Rock and Roll dio a conocer la lista de nominados de cara a la inducción de 2023.

Entre ellos destacan artistas realmente ligados al rock como Iron Maiden, Soundgarden o Rage Against the Machine, pero también nombres de otros estilos como Kate Bush o George Michael.

Para que un artista pueda ser nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll deben haber pasado al menos 25 años desde su primera publicación discográfica.

Estos son los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2023

Kate Bush

George Michael

Iron Maiden

Soundgarden

Sheryl Crow

Missy Elliott

Joy Division/New Order

Cyndi Lauper

Willie Nelson

Rage Against the Machine

The Spinners

A Tribe Called Quest

The White Stripes

Warren Zevon

De los 14 nominados, ocho de ellos se presentan en esta instancia por primera vez: Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes y Warren Zevon.

Los artistas que ingresen al Salón de la Fama del Rock and Roll serán determinados a través de una votación entre más de 1.000 expertos relacionados a la industria de la música. Los ganadores serán anunciados en mayo.