Fans de Taylor Swift provocaron un pequeño temblor de magnitud 2,3 durante show en Seattle

Una leve actividad sísmica fue registrada en Seattle, Washington luego de que fanáticos de la cantante Taylor Swift causaran que el suelo temblara durante un concierto parte de la gira "The Eras Tour".

En efecto, los saltos y movimientos de miles de asistentes durante el tema "Shake it off" (Sacúdelo, literalmente) en el estadio Lumen Field, no fueron vano. El movimiento fue tal, que fue comparado por expertos con un temblor grado 2,3, y lo catalogaron como un "Swift Quake" (Terremoto rápido), según consignó The New York Times.

"Lo cierto es que es el concierto más grande que hemos tenido en mucho tiempo. Estamos hablando de 70.000 personas y toda la parafernalia asociada al concierto", postuló al medio el sismólogo de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico, Mouse Reusch.

Cifras así no se registraban desde el 2011, cuando un sismómetro cerca del estadio midió la energía que se generó con un touchdown de 67 yardas durante un partido de Seattle Seahawks.

Seattle that was genuinely one of my favorite weekends ever. Thank you for everything. All the cheering, screaming, jumping, dancing, singing at the top of your lungs. Got to play “No Body No Crime” (aka No body no Haim) live for the first time with my sisters @HAIMtheband!!!!… pic.twitter.com/vDkAM4O93y