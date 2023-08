Lisa Stansfield regresa a Chile: ¿Cuándo y dónde comprar entradas?

La cantante británica Lisa Stansfield prepara su retorno a Chile en el marco de su gira mundial, donde sacará a relucir sus éxitos de la década de los 90'.

Quien arrancó su carrera como vocalista del grupo The Blue Zone, la oriunda de Manchester no conquisitó al mundo hasta que se lanzó en solitario, con temas como "All Around the World", "The real thing", "Never, never gonna give you up", "Change" y "All woman", entre varios más.

El espectáculo de Stansfield quedó fijado para el viernes 3 de noviembre a las 21:00 horas en Gran Arena Monticello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Arena Monticello (@granarenamonticello)

¿Cuándo comienza la venta de entradas para ver a Lisa Stansfield y donde comprar?

Desde el viernes 11 de agosto a las 11:00 estarán disponibles los boletos para su adquisición, mediante el sistema Topticket.cl.