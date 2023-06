Red Hot Chili Peppers confirmó a su telonero en Chile y Latinoamérica

El grupo Red Hot Chili Peppers confirmó que la banda estadounidense Irontom los acompañará en su gira por Latinoamérica, incluyendo los dos shows que harán en Chile en noviembre próximo.

"Somos la banda más afortunada de todos los tiempos", dijo en sus redes sociales Irontom, proyecto que ya acompañó a los autores de "Californication" durante una gira anterior.

Irontom tiene entre sus filas al guitarrista Zack Irons, quien es hijo de Jack Irons, el baterista original de los Chili Peppers. El músico incluso ha tenido la oportunidad de tocar junto a los californianos en una recordada interpretación de "Dosed" en 2017.

Por ahora se desconoce si los shows de Anthony Kiedis y compañía contarán con algún artista chileno como obertura. Red Hot Chili Peppers actuará el 19 y el 21 de noviembre en el Movistar Arena.

It is with the deepest gratitude and extreme excitement that we announce we will be opening for the @ChiliPeppers this fall. What an absolute dream come true. We are the luckiest band of all time. Latin America, it’s on!!!!!! https://t.co/qZ3WGV9cWl pic.twitter.com/dagylN15sT