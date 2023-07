Suecos No Fun At All vuelven a Chile, junto a Ignite

La banda sueca de hardcore melódico No Fun At All anunció su regreso a América Latina, con una gira que tendrá paradas en México, Costa Rica, Brasil y Chile, el 11 de diciembre en el Club Blondie.

En los shows, los escandinavos estarán acompañados por la banda californiana Ignite, y las entradas, en Eventrid, tienen un valor en preventa de 34.800 pesos.