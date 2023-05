Taylor Swift anunció la regrabación de su álbum "Speak Now"

Durante su primer show en Nashville el viernes, Taylor Swift sorprendió a los asistentes anunciando su álbum "Speak Now (Taylor's Version)", regrabación del LP lanzado originalmente en 2010.

"Saben cómo amo planear cosas y saben cómo amo sorprenderlos, es mi forma de demostrarles mi amor (...) pero preferiría que en vez de hablar de ello, mejor podría mostrárselos así que dirijan su atención a las pantallas", dijo la doce veces ganadora del premio Grammy al compartir la noticia en medio concierto, momento que además fue transmitido en vivo a través de Instagram.

"Hice 'Speak Now' por primera vez, completamente sola, entre los 18 y 20 años. Las canciones que vinieron de esta época de mi vida estuvieron marcadas por su honestidad brutal, confesiones sin filtros y salvaje melancolía. Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, sacudirse, volar y estrellarse... y viviendo para hablar de ello", escribió más tarde la cantante de 33 años en sus redes sociales.

El disco, que incluye éxitos como "Enchanted", "Mine" y "Back To December", verá la luz el próximo 7 de julio y contará con seis canciones "de la bóveda", una selección de temas inéditos compuestos para la versión original del tercer LP de Swift que no llegaron a formar parte de él.

La cantautora de 33 años anunció que lanzaría nuevas versiones de sus seis primeros álbumes tras perder el control de su catálogo en 2019, luego de que Big Machine Records, su antigua disquera, vendiera sus copias maestras Scooter Braun, mánager de Justin Bieber y eterno retractor de Swift.

En los últimos meses la cantante, que ya estrenó en 2021 las regrabaciones de "Fearless" (2008) y "Red" (2012), había dado algunas pistas sobre el álbum a través de publicaciones, vídeos musicales e incluso durante sus discursos en vivo, una costumbre de la intérprete de "Sparks Fly" con sus fanáticos.

