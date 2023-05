What's Love Got to Do with It: La película que narra la cruda vida de Tina Turner

En 1986, y tras décadas de una exitosa carrera como cantante, Tina Turner reveló en su autobiografía "Yo, Tina" que había sido víctima de violencia constante durante su matrimonio con Ike Turner.

La historia de la artista, que vivía su mejor momento musical, impactó al mundo y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas durante varios años.

En 1993 la autobiografía inspiró a una película titulada "What's Love Got to Do with It" -al igual que uno de sus mayores éxitos-, la cual abordó su vida personal y artística con la actriz Angela Bassett interpretándola y con Laurence Fishbourne como Ike Turner.

Si bien la película fue acusada de diversas imprecisiones en fechas, nombres y sucesos, recibió elogios por parte de la crítica y se convirtió en un clásico del cine de los 90. Además logró recaudar más de 60 millones de dólares a nivel mundial.

¿Dónde se puede ver la película de Tina Turner?

En Chile la película "What's Love Got to Do with It" está disponible en el catálogo de Star+ con calificación para mayores de 13 años y con una duración de 1 hora y 58 minutos.

Adicionalmente HBO Max cuenta con el documental "Tina", una película dirigida por los ganadores del Oscar Dan Lindsay y TJ Martin y estrenada en 2021. En su sinopsis la cinta promete contar la historia definitiva de la cantante Tina Turner.