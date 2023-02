Actores Nicolás Oyarzún y Carmen Zabala publican romántica foto juntos

Una romántica postal publicó en sus redes sociales el actor Nicolás Oyarzún junto a su pareja, la actriz Carmen Zabala, quien aprovechó de mostrar su radical cambio de look.

"Lady in red is dancing with me, cheek to cheek", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram, en referencia al rojizo cabello de Zabala.

Varios colegas y amigos de la industria televisiva celebraron la fotografía, como los actores Fernando Godoy y Constanza Mackenna.

Los primeros reportes de la relación entre Oyarzún y Mackenna aparecieron a fines de noviembre de 2022 durante el show del español C Tangana en el país, donde fueron vistos compartiendo.

En la reciente edición de los Premios Caleuche la pareja dejo verse por primera vez en público.