Actores y actrices reaccionan a la muerte del director de teatro Fernando González: "Mi primer maestro"

Este sábado fue dada a conocer el deceso del emblemático actor y director de teatro chileno Fernando González, lo que motivó a artistas escénicos a recordar su aporte a la cultura y propia formación.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio comunicó la sensible noticia. "Con tristeza despedimos a uno de los maestros más reconocidos del teatro chileno: el director Fernando González, formador de creadores y creadoras y merecedor del Premio Nacional de Artes de la Representación".

La actriz Ingrid Cruz fue una de ellas, quien mediante su cuenta de Instagram compartió una foto de la escuela de teatro junto al profesor González y sus compañeros. "Hoy falleció mi maestro, Fernando González. Con él entre a las escuela de teatro y con él egresé", introdujo Cruz.

"Me enseñó a leer distinto y a aceptar las críticas. ¡Tanto, tanto que agradecer! ¡Mi primer maestro!, comentó.

Por su parte, el actor Felipe Ríos, quien tambien fuera alumno de González, dedicó un mensaje parecido al de Cruz: "Buen viaje maestro y amigo querido. Tengo tanto que agradecerte".

"Fui muy feliz siendo tu amigo, tu discípulo.... Gracias mil veces", comentó al enfatizar nuevamente: "Gracias maestro, por siempre. Gracias. Eres eterno y siempre lo serás", escribió junto a una reciente foto de ambos.

El actor Sebastián Layseca también compartió un registro con él y comentó: "Con mis maestros... Vuela alto querido, recordado y respetado Fernando González Mardones... Que legado más importante dejas. Aprendimos de tu pasión y disciplina... Descansa Maestro, te quiero mucho".

Gabriel Cañas escribió en las historias de la misma red social: "Adiós, Fernando. Gracias por tanto. Descansa en paz" y Begoña Basauri, también alumna suya, escribió un sincero obituario.

"No hay día en que no recuerde algún consejo, alguna enseñanza o algún reto. Fue amado y odiado. Fue mi maestro de actuación en la Universidad de Chile, absorbí todo lo que pude de su amor y ética por el oficio actoral. Me inculcó el amor por la ópera que me acompaña hasta hoy. Buen viaje maestro",