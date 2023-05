Armie Hammer no enfrentará cargos por violación: Fiscalía desestimó acusaciones contra el actor

La Fiscalía de Los Ángeles, California, determinó este miércoles que el actor Armie Hammer no enfrentará cargos por violación tras ser acusado por una expareja hace dos años.

En un comunicado, obtenido por Variety, la oficina del fiscal informó que, después de una larga investigación, "no hay pruebas suficientes para acusar al Sr. Hammer de un delito".

"Debido a la complejidad de la relación y la incapacidad de probar un encuentro sexual forzado y no consentido, no podemos probar el caso más allá de una duda razonable", sentenciaron.

En enero del 2021, la presunta víctima, identificada como Effie, lanzó en redes sociales fuertes acusaciones contra el protagonista de "Call Me By Your Name". A su testimonio, se sumaron otras mujeres, que expusieron mensajes donde el actor manifestaba fetiches caníbales y abuso sexual.

Un mes más tarde, la mujer denunció al intérprete con la policía por una violenta violación en 2017, asegurando que mantuvieron una relación intermitente por cuatro años.

Hammer, que perdió varios proyectos en el cine y televisión debido a esta denuncia, negó las acusaciones y, a inicios de este año, excusó su conducta sexual al revelar que fue víctima de abusos a temprana edad.