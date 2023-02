Aseguran que Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid pusieron fin a su romance

Luego de ser vinculados sentimentalmente durante el 2022, fuentes cercanas a Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid revelaron el fin del vínculo entre el actor y la modelo.

"Gigi y Leo ya no están saliendo", afirmó un cercano a US Weekly, agregando que "las cosas se fueron reduciendo orgánicamente entre ellos" y que "estaban en diferentes momentos de su vida, y simplemente no funcionó entre los dos".

"Ambos tienen carreras y vidas increíblemente ocupadas, y aunque trataron de hacer tiempo el uno para el otro, realmente no fue suficiente para que las cosas funcionaran", explicó una segunda fuente. "Gigi no tiene resentimientos hacia Leo y cree que es un tipo increíble. Su tiempo simplemente no pudo alinearse, y decidieron ir por caminos separados".

Recientemente, el ganador del Oscar fue vinculado sentimentalmente a la modelo Eden Polani, rumor desmentido que fue desmentido por la revista People.