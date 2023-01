Bam Margera fue declarado muerto por Covid en diciembre pasado

El ex patinador profesional Bam Margera reveló que en diciembre pasado fue declarado muerto mientras estaba hospitalizado por Covid-19.

En el podcast "Wild Ride!" de su ex compañero de "Jackass", Steve-O, Margera dio a conocer que el 9 de diciembre pasado los médicos lo declararon como muerto tras una complicada neumonía y cinco convulsiones, todo esto mientras estaba conectado a un ventilador artificial.

"No sabía que tenía Covid y mi cuerpo se estaba apagando. Tuve convulsiones, cada una de 10 o 20 minutos. Y en la cuarta me mordí la lengua tan fuerte que casi se me sale y me estaba bebiendo la sangre infectada, lo que me dio neumonía también", describió el estadounidense de 43 años.

Margera estuvo 8 días hospitalizado conectado a un ventilador artificial, aunque cuando despertó "sentí que habían pasado un par de horas".