Bella Thorne recordó incómodo episodio durante un casting en su infancia

Durante una entrevista, la actriz Bella Thorne recordó un incómodo episodio de su infancia donde, tras una audición, un director la acusó de haberle "coqueteado", reflexionando sobre la sexualización de niñas y adolescentes en Hollywood.

"Un director de casting me dio su opinión una vez, yo tenía 10 años. Él llama a mi agente y mi agente a mi madre, y dicen: 'Ella no avanza porque el director sintió que estaba coqueteando con él y eso lo puso realmente incómodo'. ¡¿De qué diablos estás hablando?! ¡Importa un carajo lo que haya dicho! Tenía 10 años. ¿Por qué pensarías eso?", reveló Thorne en el podcast High Low with EmRata de Emily Ratajkowski.

Tras este episodio, la joven de 25 años confesó recordarlo seguido, intentando "encontrar fallas en mí misma. Preguntándome '¿Qué hiciste para que se sintiera así?'".

Thorne, que también ha incursionado en el cine para adultos y en la escritura, habló además sobre haber sido casi despedida de la serie "Shake It Up" de Disney Channel, tras la difusión de fotografías suyas usando un bikini en la playa cuando solo tenía 14 años.

