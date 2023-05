Billy Corgan de Smashing Pumpkins opina el sobre uso de inteligencia artificial: "Cambiará la música para siempre"

El músico estadounidense Billy Corgan de Smashing Pumpkins reflexionó sobre el aumento en el uso de la inteligencia artificial para crear canciones e incluso utilizar voces de otros artista.

DJ de radio estadounidense Zach Sang, Corgan opinó que "la IA cambiará la música para siempre. Una vez que los jóvenes artistas descubran que pueden utilizar la IA para engañar al sistema y componer una canción mejor, no pasarán 10.000 horas en un sótano como hice yo.

"En última instancia, el arte es discernimiento. Alguien me contaba el otro día cómo trabajaba un famoso artista de rap, que traía a toda esa gente diferente y elegía el ritmo que más le atraía", ejemplificó.

"Ahora, cambiémoslo por IA. Hey, IA. Dame 50 ritmos de las 50 mejores canciones de rap de todos los tiempos. Mmm, me gusta la número 37'. Eso me inspira. ¿Lo están copiando? La verdad es que no. Porque yo hice lo mismo", dijo el cantante.

Señaló que la pequeño gran contraste es que "sólo lo hice analógico. Escuché 10.000 canciones, ¿cuál es la diferencia? Así que en realidad se tratará de quienes sepan discernir, aunque sea la IA la que les presente opciones".

Corgan añadió: "El problema es que, si eres un artista orgánico como yo, es pero tiene buen discernimiento, no sabe cantar pero tiene Auto-Tune. Si crees que ahora sale mucha música mala, espera".