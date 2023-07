"Caerá mucha gente": Méndez reveló involucrados en deuda a Iván Arenas

El cantante DJ Méndez se refirió otra vez a la polémica con Iván Arenas y entregó algunos detalles sobre los supuestos $70 millones que le debe al "profesor Rossa".

"No tengo nada que ver para empezar. Pero te puedo decir algo súper importante donde hay un abogado involucrado. O sea, se ha cagado a futbolistas y cantantes. Esto no es algo pequeño, caerá muchísima gente. Para hablar, hay que hablar con pruebas y ya verán", afirmó el intérprete de "Josephine" en el programa "Me Late".

Asimismo, el cantautor contó en sus historias de Instagram que ya se contactó con Arenas y lograron aclarar el origen de la millonaria cifra del presunto adeudo.

"Lo llamé, pudimos hablar como adultos que somos y ya tenemos la película súper clara. Pero yo les puedo decir que esos 70 millones eran, porque no fue así", señaló Méndez.

El cantante, que explicó que otras dos personas habrían solicitado el dinero a su nombre, afirmó que con el comunicador "estamos OK. Nos vamos a juntar en Santiago, apenas yo llegue y vamos a poder contar realmente el por qué hay unos 70 millones en el aire".

La lista de deudores de Iván Arenas

En tanto Arenas, como invitado en "Es la hora de tu podcast", aclaró que quien le solicitó dinero fue el productor de Méndez y, además, entregó una lista de famosos y trabajadores del espectáculo que le deben dinero, sumando un total de más de $180 millones.

"Hay un señor en Rancagua que me debe setenta más, uno es el DJ y el otro Valenzuela", afirmó el humorista en el espacio de Willy Sabor y José Luis "DJ Lolito" Martínez.

Posteriormente, continuó revelando que "hay un señor de la radio que me contrató para, el Cariola y no me pagó la actuación", refiriéndose "Spider G", locutor de Radio Activa, añadiendo al listado a "el representante de artistas, el señor (Rodrigo) Mena, me debe tres millones más".

Tras señalar que no daría más nombres, el "profesor Rossa" reflexionó al respecto: "¿Sabes lo que pasa, por qué lo digo? Uno se lo oculta, los tapa, los ayuda, los quiere y después...", sentenció.