Carolina de Moras revivió polémica con Nacho Gutiérrez: "Está obsesionado con difamarme"

Esta semana revivió una antigua polémica de 2016 que mantuvieron Nacho Gutiérrez y Carolina De Moras a raíz de la abrupta salida del periodista del canal Chilevisión.

Todo comenzó cuando el animador se sometió a una dinámica similar a "El Purgatorio", el programa que estrenará este jueves en Canal 13. Allí Gutiérrez aseguró que "su imagen me genera un poco de angustia y a ella no la quería".

En 2016 Ignacio Gutiérrez renunció a Chilevisión acusando discriminación por su orientación sexual. El periodista interpuso una demanda en tribunales, que resultó favorable para él, y donde Francisca García-Huidobro y Pamela Díaz testificaron por él. Sin embargo, Carolina De Moras, que era su pareja televisiva en el momento, desistió de participar en el juicio.

Esto generó un distanciamiento entre ambas figuras, llegando incluso a ignorarse cuando se han encontrado públicamente.

La respuesta de Carolina De Moras

A raíz de los recientes dichos de Gutiérrez, la ex animadora del Festival de Viña del Mar respondió mediante una nota enviada a la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa "Zona de Estrellas".

"Ha pasado tanto tiempo desde que Ignacio Gutiérrez viene con la misma historia, que no me queda más que asumir que está obsesionado con difamarme y desprestigiarme", aseguró la ex TVN.

De Moras agregó que "yo no lo eché del canal ni tuve nada que ver con todo su problema, que le reclame a quién lo demandó, no a mí".

"Por lo demás, una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable", cerró.

Gutiérrez contraatacó

Tras conocerse la declaración de Carolina De Moras, Nacho Gutiérrez respondió a través de una entrecista a Tiempo X. "Me hubiese encantado que hablara hace seis años. Hoy día me parece que si quiere hablar, lo hace un poquito para victimizarse, hoy día ya no sirve", indicó.