Christell Rodríguez reveló que es víctima de mensajes de odio: "Me desean la muerte"

La cantante Christell Rodríguez reveló que ha sido víctima de mensajes de odio en redes sociales, en los cuales le han llegado a desear la muerte.

En medio del programa "Aquí se baila" -donde compite Rodríguez- se tocó el tema del cyberbulling y se puso a la ex "Rojo" como ejemplo. "Más que defenderme, lo que quiero es visibilizarlo", dijo la voz de "Mueve el ombligo".

"Recibo mensajes como esos diariamente, pero creo que ya basta de la violencia gratuita, de los comentarios innecesarios. El fin de semana me llegaron mensajes que me deseaban la muerte. Leer algo así no cala en mi corazón, pero hay mucha gente a la que sí le genera problemas, las tasas de suicidio siguen creciendo", agregó.

En sus redes sociales Christell Rodríguez también se ha referido al tema. "No me vengan con que tengo que aguantarme este tipo de mensajes porque no corazón, bajo ninguna circunstancia me merezco este tipo de trato", aseguró en sus redes sociales.

Además de estar participando en "Aquí se baila", por estos días Rodríguez prepara el lanzamiento de su primer libro titulado "Lo que me dijeron que no hiciera pero hay que hacer de todas maneras", en el cual relatará su experiencia de vida y de su temprana exposición mediática.