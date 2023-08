Cristián de la Fuente interpreta a hombre infiel en película

"Por Amor al Money" es el nombre de la película que protagoniza Cristián de la Fuente en el que interpreta a un hombre infiel, aunque descarta que esté basada en su vida real.

La cinta es de un servicio de streaming y en ella interpreta a "Santiago", un hombre que a dos días antes de su matrimonio es infiel con una mujer. "Su matrimonio, su trabajo y su reputación desaparecen", dice la sinopsis.

Esta historia se asemeja a lo que ocurrió en su vida real en 2022, cuando fue sorprendido besando a otra mujer en México, una infidelidad a Angélica Castro que el propio De La Fuente reconoció como "error de borracho" y recientemente admitió que perdió a su familia.

La revista Hola le consultó a De la Fuente si su personaje está inspirado en el proceso personal por el que está pasando y respondió: "No, absolutamente no, todos los personajes son distintos. Estos no son documentales uno no hace, no cuenta la vida de uno".

"Son cosas completamente distintas y lo que vive Santiago es distinto a lo que vivo yo", aseguró.