El actor chileno Cristián de la Fuente fue abordado por periodistas mexicanos para consultarle sobre los rumores de un posible romance con la actriz y animadora de ese país, Andrea Legarreta.

“Yo no voy hablar de cosas que dice la gente, la gente dice cualquier cosa”, respondió molesto a la prensa el actor, quien se encuentra promocionando su nueva obra "Los amantes perfectos" en el país norteamericano. “Yo no tengo que aclarar nada, yo no tengo que aclarar nada”, agregó en el estacionamiento.

LEER ARTICULO COMPLETO