Daniela Aránguiz aseguró que Valdivia "andaba con cinco niñas" en su matrimonio

En un nuevo adelanto de "Podemos Hablar" se entregaron más detalles de la profunda entrevista que Daniela Aránguiz dará en el episodio de este viernes.

Además de comentar humillantes comentarios de su ex marido, Aránguiz reveló detalles de las múltiples infidelidades que Jorge Valdivia realizó durante su matrimonio.

El escándalo de la ahora ex pareja estalló a fines de 2022 cuando se conoció el romance de la diputada Maite Orsini con Valdivia, quien aún estaba en pareja con Aránguiz.

"En esta misma época Jorge estaba con cinco niñas, me consta, tengo los nombres y apellidos", reveló la ex "Mekano".

La ex bailarina agregó que por esos días "conversé con Maite y ella me dijo que Jorge le había dicho que entre nosotros ya no había nada. Obviamente que es lo mismo que le dijo a la niña del reality (Constanza Cappeli de Gran Hermano) y a las tres niñas con las que estaba saliendo".

Violencia psicológica

Además Aránguiz reveló que fue víctima de violencia psicológica por parte de Valdivia cuando él "me castigaba con la parte económica".

"Cuando era chica y nos peleábamos, Jorge se iba de la casa y se llevaba las tarjetas. Siempre él me manipuló con la parte económica", agregó.

También indicó que en la actualidad no ha cumplido con su rol como padre en la parte económica y aseguró que "hace cinco meses no me deposita ni 10 lucas".