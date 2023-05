Daniela Aránguiz explicó por qué publicó fotos íntimas en Instagram

Horas después de que publicara imágenes íntimas relacionadas con su ex Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz explicó sus acciones.

En Zona Latina, Aránguiz justificó sus publicaciones al decir que "yo no reacciono si no me hacen algo antes" y explicó que a Valdivia le tocaba quedarse con sus hijos el fin de semana, pero que el exjugador se sentía mal de salud.

"Un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola a Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre", partió diciendo.

"Ahí empezó mi rabia, porque yo creo que todos tenemos derecho de volver a rehacer nuestra vida y estar con la persona que uno quiera, pero primero son las responsabilidades. Actué como una madre dolida", expresó.

Asimismo, Aránguiz explicó que tiene "actitudes impulsivas, hago todo muy desde las entrañas y no pienso mucho las cosas cuando tengo rabia" y afirmó que "hay una de las imágenes que ni siquiera debería haber subido, pero cuando uno ama no empieza una relación con mentiras".

"Puede ser que tenga un poquito de despechada, un poquito de loca y un poquito de todo lo que dicen, como todas las mujeres, yo creo", declaró.