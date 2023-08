El desgarrador relato de abuela de Daniela Vega: su casa se inundó en Santa Cruz

A través de un despacho en vivo, la abuela de la actriz Daniela Vega mostró entre lágrimas el estado de su casa, luego de inundarse a raíz del sistema frontal que enfrenta la zona centro-sur del país.

En medio de Meganoticias, la periodista Sylvia Córdova se encontró con Liliana, una adulta mayor que lleva 5 años viviendo en Santa Cruz, quien reveló que el agua había entrado "como un río" por las puertas y ventanas del inmueble.

"Estoy deshecha, mi casa está terrible", expresó consternada al inicio del directo.

Si bien la mujer de 71 años y su esposo lograron salvar algunos objetos de la vivienda, terminó perdiendo enseres como un refrigerador, que había adquirido hace poco.

"Soy una mujer mayor. Imagínate, empezar de cero nuevamente. He llorado mucho, no he podido dormir", contó.

La abuela de Daniela Vega

Mientras la vecina afectada y el equipo de Mega recorría la casa, las cámaras llegaron a un sector lleno de fotografías familiares, donde Liliana reveló ser abuela de la protagonista de "Una mujer fantástica", enseñando retratos de su nieta.

"Ahí estaba en transición. Cuando yo me casé por la Iglesia, hace 6 años que nos casamos por la Iglesia, mi nieta me cantó el Ave María a capela, que es mi orgullo", confesó.

"Soy una madre muy provisora, yo ayudo mucho a mis hijos, tengo tres (...) Soy la abuela de la Daniela Vega, pero mi nieta lleva su vida, yo no puedo pedirle ayuda a ella para nada, porque ella vive su mundo", dijo minutos después respecto a su familia.