El regreso de Kike Morandé: Debutará como youtuber

El reconocido personaje televisivo nacional Kike Morandé prepara su retorno, aunque en un formato distendido, más acorde la actualidad de las audiencias.

Dentro de las próximas semanas, el exanimador de "Viva el lunes" y "Morandé con Compañía" estrenará su nuevo canal de Youtube, centrado en entrevistas con diferentes personajes.

"Emocionado, con ganas y muy agradecido del cariño que todos me han dado y espero que se suscriban a nuestro nuevo canal de Youtube, porque lo único que tenemos son ganas", relató al respecto a Radio Agricultura.

Kike Morandé, también en Tik Tok

Como parte de la nueva modalidad y para promocionar la nueva apuesta, Morandé además inauguró su nueva cuenta de TikTok, aplicación de videos en la que presentó un adelanto del programa, que llevará por título "Morandé Te Ve".

"Estoy emocionado, muy contento y con muchas ganas de comunicar a través de las redes sociales", manifestó al mismo medio.

"Es algo totalmente nuevo, indudablemente y más que nada me vino porque la gente me quiere y a cada rato, me decían: 'Ya poh Kike, ¿cuándo vuelve?'", aseguró la figura.

"Voy a volver yo, en el fondo, para agradecerle a la gente y poder darles un rato de entretención y compañía, sin ser necesariamente un programa de humor ni mucho menos. Esto es como volver a mis inicios, como lo que hacía en Cóctel", agregó Kike Morandé.