Ernesto Belloni reveló etapa de acoso que vivió en el colegio

En el capítulo más reciente de "Tal cual" de TV+, donde Ernesto Belloni fue invitado, el comediante descalsificó una anécdota de acoso en su etapa escolar.

El tema surgió a raíz del comentario de la también invitada Marlén Olivarí, quien comentó su propia experiencia y dijo que a su precer, "es más saludable" que los colegios sean mixtos.

Ahí entró el personaje de "Che Copete" para hacer una acotación. "A lo mejor puede resultar muy fuerte para la televisión, pero es verdad", relató Belloni.

¿Qué episodio incómodo vivió Ernesto Belloni en su etapa escolar?

"Yo estudiaba en el Liceo Aminategui hace muchos años", partió relatando el comediante. Yo estaba en sexto básico. Yo me sentaba, y el cabro -que estaba a su lado- era más grande, y yo sentía que me tocaba".

Entonces recordó el acoso por parte de un compañero. "Era mi compañero de banco y me decía 'quédate calladito, si hablas algo te pego', porque era más grande", recordó.

"Me tocaba por atrás y por delante, y yo no podía hacer nada porque estábamos en la última fila", complementó, además de mencionar que no se lo contó a sus papás por el miedo.

"Sin decirle ni a mi papá y mamá, porque él me amenazaba, me cambiaba para adelante y me iba a buscar", señaló.

Aunque hubo una actitud de Ernesto Belloni que lo cambió todo "un día no aguanté, le dije a mi mamá y ella fue a hablar con el director del colegio. No supe más, el gallo no entró más al colegio".

"Hay que darles confianza a los niños para que hablen con sus padres", reflexionó.