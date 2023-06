"Es como un alivio": Valentina Roth actualiza el estado de salud de su hija recién nacida tras ser operada

La bailarina y modelo Valentina Roth mencionó los progresos de su hija recién nacida, quien llegó al mundo con una afección congénita y que tras ser operada, está recuperándose para ser llevada a su hogar.

"Se me nota en la cara que la Anto está mucho mejor, es como un alivio", introdujo la exchica Yingo en sus historias de Instagram sobre la pequeña que hace dos días pasó por el quirófano, pero que ha estado 16 días internada desde que llegó al mundo, según contó su madre.

"Me mandaron fotitos y video de la Anto que ahora está súper bien", señaló Roth, quien actualizó que la pequeña Antonia ahora respira sin ayuda de oxigeno.

"No tiene el airecito y ha respondido muy muy bien, así que estoy uff, verla sin ese airecito. Ayer Miguel se puso a llorar, a mí ya no me quedan lágrimas. A parte como estoy todo el rato con ella. ahí me estoy haciendo un poquito más fuerte, yo creo", recalcó Roth.

Si bien Antonia se encuentra con un pronóstico favorable "no tiene fecha de alta", acorde Valentina conversó con el médico. "Yo le dije 'mejor no me ilusione, no me diga un día' porque si no cumplen ese día me voy a frustrar, me voy a enojar. Me conozco, me va a dar mucha pena", agregó.

"Pero esperemos que pronto, si sigue así esperemos que pronto. Cuando la podamos traer para acá yo no sé, me voy a llorar la vida, pero de felicidad. Obvio", cerró.