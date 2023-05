"Es un ejemplo": Leonardo Farkas apoyará a streamer chilena que le pidió ayuda con tratamiento

El empresario Leonardo Farkas anunció una donación de 4 millones de pesos para la streamer chilena Ignacia Jara, más conocida como Andras, quien le solicitó ayuda para un tratamiento dental.

La creadora de contenido de San Antonio compartió un video explicando sus motivos. "Yo me quemé a los 12 días de haber nacido, en 1987, por si se lo está preguntando. Me quemé el rostro", contó.

"Por mi rostro, como se puede apreciar, no me dan un 'trabajo normal'. Siempre he tenido que buscármelas de alguna u otra forma con lo que estudié, que fue Comunicación Audiovisual", señaló la joven que transmite por Twitch.

Estimado señor @leonardofarkas

Acudo a usted de manera respetuosa

Para solicitar su ayuda para poder costearme el tratamiento dental (implantes dentales) espero le llegue este video, de ante mano muchas gracias. Gente me ayudan con un RT y etiquetar al señor farkas ? no cuesta… pic.twitter.com/3HetUyvnYY — Andr4s_ (@Andr4s4) May 4, 2023

La joven explicó que perdió sus dientes y no tiene los medios para costear sus implantes, que salen más de 4 millones, por lo que acudió a Farkas: "Usted no tiene por qué hacerlo (...) Se lo pido con mucha humildad y respeto".

A los pocos días, el empresario respondió y se comprometió a depositarle el dinero, llamándola "un ejemplo de fortaleza".

"Lamento que en Chile aún no hay mejora en la salud", reflexionó.

Durante la noche del lunes, Andras se enteró en plena transmisión en vivo: "¿Me respondió Farkas? ¿Me estai we...? No te creo", fue su primera reacción.

Seguidores me envían la historia de Ignacia Andra. Es un ejemplo de fortaleza. Díganle dónde le deposito 4 millones para ayudar con su tratamiento.

Lamento que en Chile aún no hay mejora en la salud.

Leonardo Farkas. #CHILE https://t.co/LF67ZxDYLz — leonardofarkas (@leonardofarkas) May 9, 2023