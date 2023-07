Ex pareja de Jonah Hill, Sarah Brady, acusa al actor de abuso emocional: "Misógino narcisista"

El actor estadounidense Jonah Hill fue acusado por su anterior pareja, la surfista Sarah Hill, por presuntamente haberle inflingido daño emocional.

Brady se virtió a su cuenta de Instagram para compartir supuesta evidencia del maltrato que el intérprete de "Supercool" y "No mires arriba" habría ejercido contra ella y lo catalogó como un "misógino narcisista".

La mujer adjuntó pantallazos de conversaciones por chat con Hill, donde él le había pedido eliminar fotos donde ella aparecía con traje de baño, además de reprocharle por "modelar" y "surfear con hombres" y "tener amigos hombres".

Sarah Brady, Jonah Hill's former partner, publicly criticizes him on Instagram, labeling him a "misogynistic narcissist."



Brady, who is a surf instructor said that Hill forbid her from surfing with men, or posting swimsuit pictures online. pic.twitter.com/CZ4Zl2gkGN