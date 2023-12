Fernando Godoy se casó: tuvo una íntima ceremonia en Rapa Nui

El actor Fernando Godoy y su pareja Ornella Dalbolsco se casaron este fin de semana en una íntima ceremonia en Rapa Nui.

El intérprete y la madre de sus dos hijos, que venían posponiendo la celebración desde el 2019, vistieron de blanco para dar el sí en una ceremonia al aire libre con varios simbolismos de la isla.

"Siempre he estado enamorado de la isla, y cuando la conocí (a la isla), dije que 'si yo me caso, me caso aquí'",comentó el actor de "Casado con Hijos" en el programa "De Paseo" durante octubre.

En postales, compartidas por el agente de viajes René Alcayaga, se ve a los recién casados intercambiar anillos y alzar la libreta de matrimonio.

Asimismo, contó con la presencia de colegas del intérprete como Nicolás Oyarzún, Carmen Zabala, Magdalena Müller, Elisa Zulueta, Max Salgado y Andrés Velasco.