Francoise Perrot, exchica Mekano, sobre separación: "Me siento más bonita"

Tras poco más de una década de relación con Felipe Barriga, la exchica Mekano Francoise Perrot decidió separar caminos y aseguró que tal decisión la hace sentir "renovada".

"Mi expareja se fue de la casa como hace un mes, pero en realidad ya llevábamos separados como cinco meses. Estuvimos 11 años juntos", relató la también exparticpante de "Pelotón" a LUN.

Para ella, no todo fue precisamente sencillo. "Es complicado, se pierde una rutina de mucho tiempo. No es fácil, pero yo creo que cuando las dos personas están enamoradas se hace más difícil".

"En este caso, ninguno de los dos estaba enamorado. Entonces, se nos hizo mucho más fácil la pega. Pensamos más con la cabeza que con el corazón. Pero estoy contenta y tranquila".

Además, relató lo beneficioso que ha sido la determinación para su salud física y mental. "Me siento más bonita por dentro y por fuera, la gente lo nota y me lo hace saber siempre"

¿Cuál será el siguiente paso profesional de Francoise Perrot?

Además de actualizar su estado sentimental, también lo hizo desde el lado laboral, ya que ahora se dedica al corretaje de propiedades. "Estoy full con mis niñitas y ahora trabajando, como mamá luchona".

"Hace un mes empecé, me siento bien, me gusta harto el trabajo. Soy una mujer súper sociable, tengo hartos contactos. Me asocié con unas excompañeras de colegio que llevan 14 años ya en el mercado. Y ellas me han ido ayudando un montón en todo", afirmó.