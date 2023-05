Funan a Germán Garmendia y él responde: "La cagué"

Germán Garmendia, el famoso youtuber chileno, se vio envuelto en una polémica en los últimos días luego que lo acusaran de intentar estafar a sus seguidores.

Su colega DalasReview lo funó mediante un video de más de una hora en el que exponía cómo Germán había promocionado la cuenta de un sujeto que estafa a personas mediante "trading", así como también lo acusaba de defender al argentino Coscu, quien fue acusado de abuso sexual y peleará con el youtuber chileno en el evento de boxeo La Velada del Año 3.

Pero Garmendia se defendió. El creador de contenido explicó que fue un amigo quien le pidió promocionar la cuenta y no se fijó demasiado en su contenido.

Según contó, después se dio cuenta que había promocionado una cuenta sospechosa.

"Me metí a indagar su perfil y me di cuenta que es una persona que no me gustaría promocionar de ninguna forma. Me alejé. Me di cuenta de mi error (...) Les tengo que pedir una disculpa", señaló.

Germán no quiso referirse a las acusaciones que rondan a Coscu y prosiguió: "No soy una máquina. Solo soy un tipo de Youtube que hace videos. Voy a cometer errores y voy a seguir cometiendo errores, pero mi intención siempre es tratar de aprender lo más posible de cada uno y si es algo que yo puedo solucionar, lo haré".

"A veces se me escapan detalles. Se siente horrible cuando la cagas, pero la cagué y por eso pido disculpas", remató.

La reflexión completa de Germán Garmendia: