Gata de Taylor Swift es nombrada como una de las mascotas más ricas del mundo

El éxito de Taylor Swift la ha posicionado como una de las artistas más populares del último tiempo, popularidad que ha llegado hasta sus mascotas. Es así como Olivia Benson, una gata de raza Scottish Fold, ha acaparado bastante atención siendo parte de varios proyectos, convirtiéndose en una de las felinas más ricas del mundo.

Según The Ultimate Pet Rich List, creada por el sitio All About Cats, la gata de la intérprete de "Fifteen" posee un patrimonio de alrededor de $97 millones de dólares por su propio "trabajo", siendo la tercera mascota del mundo.

"Olivia ha encontrado el éxito fuera del mundo influencer de Instagram. La Scottish Fold ha ganado su fortuna protagonizando junto a su dueña varios vídeos musicales, tiene su propia línea de productos y ha hecho varios cameos en anuncios de gran presupuesto, incluso para Diet Coke y Ned Sneakers", específica el sitio en su lista, donde solo la influencer Nala Cat y el heredero Gunther VI superan su fortuna.

La minina, de aproximadamente 8 años, fue llamada así en honor al personaje de Mariska Hargitay en "La Ley y el Orden: UVE" y junto a los otros dos gatos de la cantante, Meridith Grey, de la misma raza, y Benjamin Button, un Ragdoll, aparecen en el vídeo musical de "ME!" de su dueña.