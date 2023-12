Gissella Gallardo sobre eventual reconciliación con Pinilla: "Estamos bien así"

En un nuevo capítulo del nueva programa de Mega "La cabaña", la periodista Gissella Gallardo dio a entender que no le ha cerrado la puerta a un eventual reconciliación con el exfutbolista Mauricio Pinilla.

A inicios de 2022, la expareja -que comparte cuatro hijos en común- sorprendió al revelar su distanciamiento. Posteriormente, Pinilla fue objeto de escándalo al ser vinculado con una escort, y más adelante mantuvo una fugaz relación con Gala Caldirola.

Pero ahora, todo aquello parece haber quedado en el olvido ya que en el mismo programa, Gallardo comentó que actualmente con el ex Universidad de Chile mantiene contacto constante.

Es más, durante la estadía en el Cajón del Maipo para el docushow de la estación privada, Gissella aseguró que el él la llama "todo el día, siempre". Incluso, durante una de esas llamadas del mismo día, le pidió a uno de los invitados, Joaquín Méndez, que contestara por ella. "Ya, no. Le puedes decir que en verdad no puede", le pidió la también modelo.

"Solo Dios sabe qué irá a pasar"

Durante una íntima coversación durante la misma instancia, que contó además la participación de Macarena Sánchez, José Miguel Viñuela, Gissela fue consultada sobre su actual apoyo a Mauricio en sus proyectos.

"No me arrepiento para nada, tuve el privilegio de cuidar a mis tres hijos... si me dieran la posibilidad de retroceder en el tiempo, no lo retrocedería por nada del mundo, porque vivimos cosas hermosas que voy a atesorar siempre en mi corazón", puntualizó.

En la misma línea, agregó que "fueron 20 años, él no me impidió hacer cosas, siempre me incentivó, pero siempre quise ser la mamá presente para mis niños, hasta que tuvieran una edad más grande. Eso fue lo más importante para mí".

"No siento que quedé con cosas por cumplir, porque estábamos viviendo nuestros sueños", señaló, pero después recibió la directa consulta si eventualmente retomaría su matimonio con su expareja.

"Con Mauricio, solo Dios sabe qué irá a pasar, pero hoy estoy bien así, estamos bien así y todo está funcionando", cerró al también dar entender que por ahora, prefiere no etiquetar.